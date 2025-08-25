قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 41 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 5 أشهر
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ويتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
انتهاء أزمة إسلام الراجحي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
برلمان

بعد إعلان جهاز حماية المستهلك .. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في أسعار الزي المدرسي

العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
أميرة خلف

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث يستعد أولياء الأمور إلى شراء الزي المدرسي لأولادهم، وقد يتعرض البعض لبعض الممارسات الاحتكارية  من قبل التجار.


 جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أعلن عن إطلاق حملة توعية لحماية حقوق أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي بحرية كاملة ودون أي إلزام من المدارس أو الموزعين، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الممارسات الاحتكارية في القانون، والتي جاءت كالآتي :

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها 
التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:


- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

