20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور

ياسمين بدوي

تلقت المدارس عددا من التعليمات والأجراءات العاجلة من المديريات التعليمية ، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 يوم 20 سبتمبر 2025 ، وشملت هذه التعليمات ما يلي : 

  • المتابعة الميدانية المستمرة من خلال القوافل التعليمية والمتابعات اليومية لعلاج اهم التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية ورصد الاحتياجات لتجهيز جميع المدارس على الوجه الأكمل من

     
  • صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد  .
  •  استكمال أعمال التشطيبات والفرش بالمباني الجديدة وفق الخطة الزمنية المحددة ، وذلك للقضاء على الفترات المسائية .
  • رفع أى رواكد أو أخشاب قديمة وخلافه من اسطح المباني  .
  •  الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .
  •  تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .
  •  متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياة وتهيئة كافة المدارس للعام الدراسي الجديد  .
  •  الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .
  • التأكد من استعداد المدارس لممارسة الانشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعدادا للعام الدراسي الجديد  .
  •  رفع المخلفات الموجودة خارج أسوار المدارس بالتنسيق مع رؤساء الاحياء .
  • طلاء أسوار المدارس وإزالة الكتابات الغير مرغوب فيها من على الحوائط .
  •  الانتهاء من تسليم الديسكات الجديدة للمدارس وفقاً للعجز  .
  •  تجديد علم الجمهورية فى فناء المدرسة بالإضافة إلى علم بأعلى نقطة فى سطح المدرسة  .
  • غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن فى نفوس الطلاب .
  • عمل يافطة واحدة جديدة لكل مدرسة .
  •  متابعة نسب الكتب الدراسية وسرعة الانتهاء من تسليمها
  • جاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل ، وإعداد الجداول المدرسية .
  • حصر  نسب العجز والزيادة للمعلمين .
  • عقد لقاءات تشاورية بين مديرى العموم وأولياء الأمور ومديرى المدارس الثانوية لتوضيح الفرق بين نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة ، مع منح الطالب الحرية الكاملة فى الاختيار .
  • إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية ، بما يشمل التأكد من جاهزية الشبكات الداخلية والخارجية وتوافر تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان الربط الفعال بالشبكات التعليمية والخوادم  المركزية لدعم سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة

موعد بدء الدراسة في المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 هو يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة وأن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

العام الدراسي الجديد العام الدراسي المدارس العام الدراسي الجديد 2025 2026

