سؤال فى النواب لمواجهة المشكلات التعليمية مع بدء العام الدراسى الجديد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد الذى تتزايد مخاوف أولياء الأمور والطلاب من استمرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها المنظومة التعليمية، وعلى رأسها نقص أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، وغياب خطة واضحة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف دخل الأسر المصرية.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما هي استعدادات الوزارة الفعلية لانطلاق العام الدراسي الجديد؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع العجز الكبير في أعداد المعلمين داخل المدارس؟ وهل هناك خطة عاجلة لسد هذا العجز عبر التعاقدات أو إعادة توزيع الكوادر؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور؟.

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : هل سيتم توفير أنشطة تعليمية بديلة داخل المدارس لجذب الطلاب والحد من اعتمادهم على المراكز الخاصة؟ وهل المحافظات استعدت لبدء العام الدراسى الجديد ؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين ومديرى مديرات وادارات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بمواجهة جميع المشكلات التى تواجه العملية التعليمية مشيراً الى أن غياب رؤية واضحة من الوزارة في هذا الشأن يهدد بانطلاق عام دراسي مرتبك، ويضاعف معاناة ملايين الأسر المصرية.