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الغرفة التجارية: تخفيضات تصل لـ 50% بمعرض أهلا مدارس .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معرض "أهلا مدارس" الجارى افتتاحه اليوم يتم تنظيم نسخته الثالثة للعام الثالث على التوالي .

وقال رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة لفضائية ten إن وزير التموين زار المعرض وسط حضور كبير من الجمهور حيث قام الجمهور بالتوافد قبل الافتتاح الرسمي للمعرض والمقرر له غدا.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن المعرض سيشهد تخفيضات لن تقل عن 30% وقد تصل إلى 50 % مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 عارض مشاركين في المعرض هذا العام.

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن جميع مستلزمات المكتبات موجودة إضافة إلى الزي المدرسي والأحذية وبعض الوجبات السريعة التي تخص المأكولات ومن المتوقع أن يكون هذا المعرض من أكبر المعارض الموجودة في مصر.

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