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رياضة

علينا تهيئة الأجواء للنجاح .. جمهور الأهلي يساند فايلر يتصدر تريند تويتر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على مساندة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتصدر هاشتاج "جمهور الأهلي يساند فايلر"، موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، ليشهد مساندة كبيرة من قبل جماهير النادي الأهلي، بعد موجة الغضب والانتقاد، التي تعرض لها مجلس إدارة القلعة الحمراء بسبب اختيار رينيه فايلر لتدريب الأهلي، خلفًا لمارتن لاسارتي.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع الهاشتاج وكتب أحدهم قائلا: "باذن الله ينجح معانا ويكسر الدنيا".

وكتب مشجع أخر:"جمهور الأهلي دائما مساند لأي مدير فني حتى يصل للنجاح وعلينا كجمهور واعي تهيئة الاجواء لهذا النجاح".

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