بعد وفاة طارق الأمير .. أعراض الأزمة القلبية الحادة

رشا عوني

توفى الفنان طارق الأمير صباح اليوم الأربعاء بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الفترة الماضية وظل في المستشفى، حيث أصيب بأزمة قلبية حادة تسببت في توقف عضلة القلب واستطاع الأطباء إنعاشه لكن حالته ازدادت سوءاً ودخل في غيبوبة حتى تم الإعلان اليوم عن وفاة طارق الأمير. 

وتساءل الكثير عن سبب وفاة طارق الأمير ومرضه وماذا حدث له في المستشفى قبل وفاته، لذا نستعرض لكم أعراض الأزمة القلبية الحادة وعلامتها وماذا يشعر المصاب بها ..

أعراض الأزمة القلبية الحادة

  • ألم الصدر: الشعور بالضغط، الامتلاء، أو الألم العاصر في منتصف الصدر، يدوم لأكثر من بضع دقائق أو يزول ويعود.
  • انتشار الألم: يمتد الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكتفين، الذراعين (خاصة الذراع الأيسر)، الظهر، الرقبة، الفك، أو الأسنان.
  • ضيق التنفس: صعوبة في التقاط الأنفاس، قد تحدث مع أو بدون ألم في الصدر.
  • التعرق: تعرق بارد مفاجئ وقشعريرة.
  • الغثيان والقيء: الشعور بالدوار أو الدوخة، مع احتمال الغثيان أو سوء الهضم.
  • الإرهاق والضعف: شعور بالإجهاد غير المبرر أو الضعف الشديد.

أعراض أخرى محتملة (خاصة لدى النساء):

  • حرقة المعدة أو عسر الهضم.
  • خفقان القلب أو اضطراب النبض.
  • القلق أو نوبات الذعر.
أعراض ما قبل الأزمة القلبية

أعراض ما قبل الأزمة القلبية تتضمن ضيقاً في الصدر، وألماً يمتد للذراع، الظهر، الرقبة، الفك، أو المعدة، بالإضافة إلى ضيق التنفس، تعرق بارد، غثيان، دوخة، وتعب شديد غير مبرر؛ وقد تختلف الأعراض بين الرجال والنساء، لذا يجب طلب المساعدة الطبية فوراً عند الشك بوجود نوبة قلبية.  

كيف تبدأ الأزمة القلبية؟


بداية الجلطة القلبية تتمثل في شعور مفاجئ بـ ألم أو ضغط شديد في وسط الصدر أو يساره، قد يمتد إلى الذراع، الظهر، الرقبة، الفك، أو البطن، مصحوبًا بـ ضيق في التنفس، تعرق، غثيان، دوخة، وإرهاق شديد. 

قد تبدأ الأعراض خفيفة وتتطور، وهي علامة تستدعي طلب المساعدة الطبية فورًا لأنها تدل على انسداد شريان يمنع وصول الدم للقلب.  
 

كيف تحدث جلطة القلب؟

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب.


وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية ، و أثناء النوبة القلبية، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟


يشعر المريض بألام بالصدر مستمرة، وهذا الألم يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع، ويصاحبه الشعور بألم يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن

قبل جلطة القلب قد تُواجه صعوبة في التقاط أنفاسك أثناء القيام بأي نشاط بدني كالمشي مثلًا، وربما يحدث ذلك أثناء استلقائك على السرير أحيانًا.

من الأعراض الأخرى التي تنذر بحدوث جلطة القلب، الشعور بالتعب والإرهاق المستمر عند القيام بأي نشاط بدني، وعادة ما يستمر هذا العرض لعدة أيام دون وجود سبب واضح.

وفاة طارق الأمير طارق الأمير سبب وفاة طارق الأمير أعراض الأزمة القلبية الحادة أعراض ما قبل الأزمة القلبية

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

