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محافظات

هدم 61 عقار بمنطقة أبو السعود العشوائية في مصر القديمة .. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:16 م
هدم 61 عقار بمنطقة
هدم 61 عقار بمنطقة ابو السعود العشوائية
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة ، انه تم اليوم استناف اعمـال الازالة في منطــقة ابــو السعود بحى مصر القديمة.

وأكد أن ذلك استمــرارلجهــود المنطقــة الجنوبيــة فى اخلاء منطــقة ابــو السعود بحى مصر القديمة وهــدم العقارات وازالة الاشغالات والتواجدات السكنية المخالفة.

و اسفـرت الاعمال عن هدم 61 عقار وتسكين 8 أسر مستحقين بحى الاسمرات بــوحدات سكنية مفروشة كاملة الاثاث بالاضافة الى فحص مدى استحقاق 7 أسر وتم استبعاد 28 اسرة غير مستحقة.

كانت المحافظة قررت اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.
هدم 61 عقار بمنطقة أبو السعود العشوائية في مصر القديمة .. صور
هدم 61 عقار بمنطقة أبو السعود العشوائية في مصر القديمة .. صور
هدم 61 عقار بمنطقة أبو السعود العشوائية في مصر القديمة .. صور

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