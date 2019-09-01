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فن

مرحبا سبتمبر .. لاميتا فرنجية تتألق بالأبيض في أحدث إطلالاتها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:19 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة وهى ترتدى شميز ابيض ونظارة شمس، وعلقت على الصورة قائلة "مرحبا ايلول سبتمبر"، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمالها السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم و شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.

مرحبا سبتمبر .. لاميتا فرنجية تتألق بالأبيض في أحدث إطلالاتها

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