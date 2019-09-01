طريقة عمل كب كيك شيكولاتة .. 5 وصفات مختلفة .. اغربها بالعسل الاسود



طريقة عمل كب كيك شيكولاتة لـ سالي فؤاد

مقادير كب كيك الشيكولاتة :

كوب زيت عباد الشمس

كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب سكر ابيض

4 بيضات

فانيليا غامقة

5 ملاعق كبار كاكاو خام

400 جرام دقيق أبيض

ملعقة صغيرة بيكينج صودا

باكو بيكنج بودر

التزيين

2 بياض بيض

نصف كيلو سكر بودره

الوان طعام صحية



طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة:

* ضعي الزيت و صفار البيض في ايناء ثم ضيفي الفانيلا ثم ضيفي السكر وقلبيهم جيدا

* ضيفي الكاكاو ثم اللبن ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا وقلبيهم جيدا

* استمري في التقليب بهدوء حتى تحافظي على الهواء داخل العجينة

* صبي العجينة في قوالب الكاب كيك

* ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة

* ضعي بياض البيض في ايناء اخر ثم ضيفي عليه السكر البودرة واخفقيهم جيدا ثم ضيفي الفانيلا وضيفي اللون حسب الرغبة واستمري في الخفق حتى تصبح كالكريم ثم زيني بها الكاب كيك ويقدم



طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة والبسكويت لـ اميرة شنب

مقادير كب كيك بالشيكولاتة والبسكوت

1 وربع كوب زبدة طرية

بيضة

ملعقة صغيرة

رشة ملح

فانيليا سائلة

ربع كوب كاكاو

ربع كوب لبن

نصف كوب سكر ابيض

نصف كوب قطع شيكولاتة غامقة

ربع كوب كريمة حامضة

ثلاثة أرباع كوب دقيق

الفروستينج

كوب جبنة كريمي

ربع كوب زبدة طرية

4 كوب سكر بودرة

ثلث كوب بسكوت بالشيكولاتة مجروش

بسكويت بالشيكولاتة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة والبسكويت

* ضعى الزبدة مع السكر فى العجان واخفقيهم جيدا او استخدمى المضرب اليدوي فى عملية الخفق حتى يذوب تماما ثم اضيفي البيضة و الفانيليا ثم الكريمة الحامضة .

* فى اناء منفصل اخلطى الكاكاو مع رشة الملح و الدقيق و قطع الشيكولاتة الغامقة

* اضيفي الخليط الجاف الى العجان ثم اللبن و يخلطوا حتى تتجانس المكونات تماما

* ضعى الخليط بواسطة ملعقة الايس كريم فى صينية الكب كيك و يخبز على درجة حرارة 180 حتى ينضج تماما من 20 الى 25 دقيقة على الاقل

* زيني الكب كيك بالفروستينج المجهز ووحدات البسكويت ويقدم .

الفروستينج

* قلبي الجبنة الكريمية مع الزبدة و الفانيليا ثم يضاف السكر البودرة تدريجيا حتى تتجانس المكونات مع اضافة البسكوت المجروش.



طريقة عمل كب كيك شيكولاتة لـ أميرة شنب

مقادير الكب كيك شيكولاتة

كوب زبدة درجة حرارة الغرفة

1 و نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ثلاثة أرباع كوب سكر

2 بيضة

نصف كوب لبن نكهة الفانيليا

ملعقة صغيرة فانيليا سايلة

نكهة الشيكولاتة



طريقة عمل الكب كيك شيكولاتة

* ضعى السكر مع الزبدة فى العجان حتى يصبح القوام كريمى واخلطى الدقيق مع كل المكونات الجافة

* أضيفى البيض و الفانيليا الى العجان ثم ضيفى الدقيق

* أضيفى الدقيق تدريجيا واستمرى فى التقليب جتى يمتزج الخليط جيدا

* ارفعى الخليط و يقسم جزءين للحصول الى نكهة الشيكولاته يضاف الكاكاو الى الدقيق

* للحصول على الليمون او البرتقال يضاف البشر مع العصير مكان اللبن و يعجن الخليط

* ارفعى الخليط فى قوالب الكب كيك ثم يخبز فى الرف المتوسط من الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.



طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة والعسل الاسود لـ نجلاء الشرشابى.

مقادير كب كيك بالشيكولاتة والعسل الأسود

100 مل زيت عباد الشمس

2 بيضة

100 جرام كاكاو

100 مل لبن

100 جرام دقيق

100 جرام دقيق أسمر

ملعقة كبيرة عسل أسود

فانيليا

ذرة ملح

نصف ملعقة صغيرة قرفة "حسب الرغبة"

بيكنج بودر

فورماسيل ملون

كريم شانتى



طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة والعسل الأسود :

* ضعى الزيت والبيض والفانيليا والعسل الأسود واللبن فى الخلاط واخفقيهم جيدا .

* اخلطى الدقيق و الدقيق الاسمر و البيكنج بودر والكاكاو والملح والقرفة .

* أضيفى خليط اللبن لخليط الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر .

* ضعى الخليط فى ورق كب كيك فى قوالب كب كيك وأدخلى الكب كيك الفرن حتى تمام النضج ثم اتركيه ليبرد .

* زيني الكب كيك بالكريم شانتى ورشي الوجه بالفورماسيل



طريقة عمل كب كيك شيكولاتة لـ علاء الشربينى

مقادير عمل كب كيك شيكولاتة :

3 بيض

فانيليا

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

زبدة

بيكنيج بورد

محسن كيك

ربع كوب لبن

شيكولاته



طريقة عمل كب كيك شيكولاتة :

- ضعى فى الميكسر البيض والفانيليا ونخفقهم جيدا ثم ضعى السكر ومحسن الكيك وزبدة واستمرى فى الخفق.

- اضيفى الدقيق والبيكينج بودر ونضيف اللبن ونقلبهم مع بعض جيدا .

- ادهني الكب بزيت ثم نصب نصف كميه الكيك نضيف الشيكولاته ونصب باقى الكيك

- ندخل الكب كيك شيكولاتة الفرن على 180 درجه لمدة 20 دقيقه حتى تمام نضج ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد.

تسعى الامهات لتعلم الوصفات الشهية لارضاء افراد اسرتها واطفالها ومن بينها طريقة عمل كب كيك شيكولاتة حيث انها من اشهى الاكلات التى يمكن ان تقدم كسناك شهى للاطفال .نقدم لكم طريقة عمل كب كيك شيكولاتة بخطوات عدد من خبراء الطهى والحلويات فى مصر .