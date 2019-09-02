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تعليم

شروط التحاق طالبات الثانوية العامة بجامعة الأزهر.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
طالبات كلية البنات
طالبات كلية البنات الأزهرية
محمد شحتة
أجابت الدكتورة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات بجامعة الأزهر، على أسئلة الكثير من البنات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة ويرغبن في الالتحاق بكليات الجامعة.

وأضافت سعاد بكر، في فيديو لها، أن جامعة الأزهر تقبل طالبات الثانوية العامة في شعبة اللغات والترجمة في كلية الدراسات الإنسانية في القاهرة وتفهنا الأشراف، وكذلك شعبة اللغات والترجمة الفورية في كلية البنات الأزهرية في العاشر من رمضان وكليات البنات في الأقصر وأسوان.

وأشارت سعاد بكر إلى أن الالتحاق بهذه الشعبة لابد أن تكون الطالبة حاصلة على 85% في اللغة الإنجليزية و70% في اللغة الفرنسية.

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