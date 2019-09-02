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رياضة

سيد معوض يوضح سبب تألق جوزيه ..والفارق بين الجيل السابق والحالي بالأهلي.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
سيد معوض
سيد معوض
عمرو ابوبكر
أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن إدارة الفريق يجب أن يكون لديها رؤية في اختيار المدير الفني.‏

وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يكون هناك ‏رؤية بأن المدرب سيستمر وسيضع الفريق على الطريق الصحيح، ولا يكون الحديث بعد شهور عن رحيله أو استمراره".‏

وأكمل سيد معوض: "مانويل جوزيه في الفترة الأولى لم يكن كما توقعنا، لكن حدث فارق مع التجربة الثانية عندما عرف الأجواء، كما ‏أن هناك فرق بين الجيل السابق والحالي".‏

وأضاف سيد معوض: "كنا نتعاقد مع لاعبين دوليين لا ينتظر أن يتعلم، هناك لاعبين في مصر لديها إمكانيات لكن ليس مثل الأول، ‏والأهلي يختار حاليا من المتاحين".‏

وأتم سيد معوض: "كان هناك في فترة مانويل جوزيه سيد معوض وجيلبرتو بمركز الظهير الأيسر، والثنائي أساسي مع منتخبات ‏بلادهم، لكن انظر الآن كم لاعب دولي من الأهلي في منتخب مصر".‏

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