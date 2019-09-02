سيد معوض يوضح سبب تألق جوزيه ..والفارق بين الجيل السابق والحالي بالأهلي.. فيديو

أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن إدارة الفريق يجب أن يكون لديها رؤية في اختيار المدير الفني.
وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يكون هناك رؤية بأن المدرب سيستمر وسيضع الفريق على الطريق الصحيح، ولا يكون الحديث بعد شهور عن رحيله أو استمراره".
وأكمل سيد معوض: "مانويل جوزيه في الفترة الأولى لم يكن كما توقعنا، لكن حدث فارق مع التجربة الثانية عندما عرف الأجواء، كما أن هناك فرق بين الجيل السابق والحالي".
وأضاف سيد معوض: "كنا نتعاقد مع لاعبين دوليين لا ينتظر أن يتعلم، هناك لاعبين في مصر لديها إمكانيات لكن ليس مثل الأول، والأهلي يختار حاليا من المتاحين".
وأتم سيد معوض: "كان هناك في فترة مانويل جوزيه سيد معوض وجيلبرتو بمركز الظهير الأيسر، والثنائي أساسي مع منتخبات بلادهم، لكن انظر الآن كم لاعب دولي من الأهلي في منتخب مصر".
وقال سيد معوض خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يكون هناك رؤية بأن المدرب سيستمر وسيضع الفريق على الطريق الصحيح، ولا يكون الحديث بعد شهور عن رحيله أو استمراره".
وأكمل سيد معوض: "مانويل جوزيه في الفترة الأولى لم يكن كما توقعنا، لكن حدث فارق مع التجربة الثانية عندما عرف الأجواء، كما أن هناك فرق بين الجيل السابق والحالي".
وأضاف سيد معوض: "كنا نتعاقد مع لاعبين دوليين لا ينتظر أن يتعلم، هناك لاعبين في مصر لديها إمكانيات لكن ليس مثل الأول، والأهلي يختار حاليا من المتاحين".
وأتم سيد معوض: "كان هناك في فترة مانويل جوزيه سيد معوض وجيلبرتو بمركز الظهير الأيسر، والثنائي أساسي مع منتخبات بلادهم، لكن انظر الآن كم لاعب دولي من الأهلي في منتخب مصر".