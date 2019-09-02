نشعر دائما بالفضول تجاه تناول الأكلات التي تقدم في كل بلاد العالم، من حولنا لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل الأرز الهندي بالكيس الحراري، وهي وجبة شهية يمكنها ان تنال اعجاب وعائلتك، واليكم طريقة عمل الارز الهندي بالكيس الحراري، بالتفصيل..



وقت التحضير: 40 دقيقة

وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة

الكمية: تكفي ل ٥ أفراد



ويعتبر الأرز هندي، أحد الأكلات التي تقدم في المطبخ الهندي، والتي لا تحتاج الى تكلفة باهظة، ويمكن ان تقديمها في المناسبات مع السلطات، وقطع الفراخ المشوية.



طريقة عمل الارز الهندى بالكيس الحراري.



مقادير الارز الهندي بالكيس الحراري:

3 كوب أرز بسمتي

كيلو صدور دجاج مكعبات

2 جزر مبشور

2 فص ثوم مفروم

2 بصل أخضر

2 فلفل حار مفروم

4 ملعقة كبيرة زيت

بابريكا

كركم

كاري

كمون

زنجبيل بودر

بصل بودر

ثوم بودر

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل الارز الهندي بالكيس الحراري:



١- نضع حلة ونضع بها زيت ثم ننزل بالتوابل ونشوح قليلًا دون أن تحترق.



٢- ثم ننزل الدجاج وتشوح قليلًا حتى تتشرب التوابل الموجودة بالزيت ثم نضع الأرز ونضبط الملح ونقلب.



٣- نضيف الجزر المبشور وكل المكونات ونقلب قليلًا ثم نضع كل المكونات فى الكيس الحرارى.



٤- نغلقه ونضعه في طاجن مدهون بالزيت ونعمل ثلاث فتحات أو أربعة بالكيس.



٥- يجب وضع كيس الأرز فى طاجن كبير الحجم لأن الأرز يتضاعف حجمه ويوضع فى فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة أو أقل.



٦- ضعي الأرز الهندي في طبق التقديم، وقدمي معه الفراخ، والبطاطس المحمرة.