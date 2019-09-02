سهلة وشهية.. طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن

من منا لا يعشق تناول المخبوزات، لذا قامت الشيف "نونا" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بتقديم طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن، وهي أحد المخبوزات الشرقي والتي يعشقها الصغار، حيث يمكن تناولها على الإفطار، وتمتعي بمذاقها الشهي بجانب الشاي أو اللبن الساخن.



وقت التحضير : ٦٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٥٠دقيقة

الكمية: تكفي ل ١٠ اشخاص



ويمكن تقديم كعب الغزال بالعجوة والملبن، وهي أحد المعجنات الشرقية الشهية، ونج. انها مناسبة للغاية لتناولها على وجبة الإفطار، فهي وجبة متكاملة، ومثالية.



طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملب.



مقادير كعب الغزال بالعجوة والملبن:



3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب سمنة ذائبة

لبن دافئ للعجن



(الحشوة)

نصف كيلو ملبن

نصف كيلو عجوة مفرومة



(للوجه)

2 كوب سمسم

2 بيض

ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن:



١- تخلط جميع المكونات ثم ننزل باللبن بالتدريج حتى تتكون عجينة ناعمة الملمس ونضعها في بولة غويطة برشة دقيق ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.



٢- ثم نفرد العجينة بالنشابة نفرد العجينة على كيس بلاستيك ثم نضع العجوة على العجينة ونلفها رول.



٣- ثم نقطعها حلقات وترص في صاج مدهون بالزيت ويدهن الوجه بالبيض والفانيليا ثم نرشها بالسمسم وندخلها الفرن المشعل مسبقًا على 180.



٤- نتركها حتى تصل للون الذهبي، ثم نقدم كعب الغزال بالعجوة والملبن.