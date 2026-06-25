قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد
حسام بدراوي: الإمام الأكبر تعامل بحكمة مع محاولات توظيف المؤسسة الدينية في صراعات سياسية
منتخب مصر يقتحم قائمة الكبار في مونديال 2026.. الفراعنة بين أفضل 10 منتخبات بالعالم
إصابة شخصين في حادث تصادم.. واندلاع النيران بدراجتين ناريتين بقنا| صور
بحوزته مخدر الآيس.. القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة في المرج
وزير الأوقاف : نرحب بكل صور التعاون العلمي والدعوي مع إقليم كردستان
عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق
حسام بدراوي: اتصالات غربية خلال 2011 تحدثت عن صعود الإخوان إلى الحكم في المنطقة
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال

تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو
تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو
أ ش أ

أعلن الايفواري إيميرس فاييه تشكيل منتخب بلاده لمواجهة منتخب كوراساو مساء اليوم/ الخميس/ علي ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار كالاتي …حراسة المرمى : يحيى فوفانا.

خط الدفاع: عثمان ديوماندي – أوديلون كوسونو – كريستوفر أوبيري – جويلا دوي.

خط الوسط : أماد ديالو – فرانك كيسي – إبراهيم سنجاري.

خط الهجوم: يان ديوماندي – أنجي بوني – نيكولاس بيبي.

فيما جاء تشكيل منتخب كوراساو علي النحو التالي: حراسة لمرمى…إلوي روم.

خط الدفاع: ديفيرون فونفيل - شيرال فولارنيس - أرماندو أوبيسوبو – يورين جاري – جوشوا برينيت.

خط الوسط: جونيينيو باكونا - ليفانو كومينينسيا - لياندرو باكونا -تاهيث تشونج.

خط الهجوم: يورجن لوكاديا.

وكان منتخب كوت ديفوار حقق الانتصار في الجولة الأولى علي الإكوادور بهدف نظيف،وخسر بالجولة الثانية امام المانيا بهدفين مقابل هدف،ليحتل المركز الثاني بثلاث نقاط،فيما خسر منتخب كوراساو في الجولة الأولى امام المانيا ٧-١،وتعادل سلبيا في الجولة الثانية مع المنتخب الإكوادوري ليتواجد في المركز الأخير بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

الايفواري إيميرس منتخب ملعب لينكولن فاينانشال فيلد كأس العالم امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

رضا الوكيل

تعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لـ "دار الأوبرا المصرية".. وياسر شعلان رئيساً للإدارة المركزية للموسيقى والباليه

وزير الري و محافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة

وزير الري: قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية المنفذة في عهد الرئيس السيسي

قطف التين الطبيعي بطور سيناء

موسم الخير .. انطلاق قطف التين الطبيعي في مزارع طور سيناء | صور

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد