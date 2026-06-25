إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال

أعلن الايفواري إيميرس فاييه تشكيل منتخب بلاده لمواجهة منتخب كوراساو مساء اليوم/ الخميس/ علي ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار كالاتي …حراسة المرمى : يحيى فوفانا.

خط الدفاع: عثمان ديوماندي – أوديلون كوسونو – كريستوفر أوبيري – جويلا دوي.

خط الوسط : أماد ديالو – فرانك كيسي – إبراهيم سنجاري.

خط الهجوم: يان ديوماندي – أنجي بوني – نيكولاس بيبي.

فيما جاء تشكيل منتخب كوراساو علي النحو التالي: حراسة لمرمى…إلوي روم.

خط الدفاع: ديفيرون فونفيل - شيرال فولارنيس - أرماندو أوبيسوبو – يورين جاري – جوشوا برينيت.

خط الوسط: جونيينيو باكونا - ليفانو كومينينسيا - لياندرو باكونا -تاهيث تشونج.

خط الهجوم: يورجن لوكاديا.

وكان منتخب كوت ديفوار حقق الانتصار في الجولة الأولى علي الإكوادور بهدف نظيف،وخسر بالجولة الثانية امام المانيا بهدفين مقابل هدف،ليحتل المركز الثاني بثلاث نقاط،فيما خسر منتخب كوراساو في الجولة الأولى امام المانيا ٧-١،وتعادل سلبيا في الجولة الثانية مع المنتخب الإكوادوري ليتواجد في المركز الأخير بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.