كلمة تتسبب في تغريم الخطوط الكندية مبلغ 15 ألف دولار

تشهد العديد من المحاكم حول العالم قضايا ضد الخطوط الجوية، لأسباب عديدة من بينها عدم انتظام المواعيد أو ربما عدم جودة الطائرات، أو تعرضهم لضرر على متنها، إلا أن محكمة كندية شهدت قضية مختلفة هذه المرة.



قرر زوجان فرنسيان، رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، وذلك بسبب شكوتهما من أن بعض الإشارات على رحلة داخلية قاما بها كانت باللغة الإنجليزية فقط، وأن الشركة تعطي النسخة الفرنسية الخاصة ببعض التعابير أهمية أقل، وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وقرر القاضي تغريم الخطوط الكندية 15700 دولار أمريكي، وتقديم رسالة إعتذار إلى الزوجين، بسبب انتهاك حقوقهما اللغوية.



وقدم الزوجان شكاوي ضد شركة الطيران في عام 2016، وقالا إن كلمة "lift"، أي "ارفع" بالعربية، كانت محفورة على أحزمة الأمان الخاصة بهم باللغة الإنجليزية ولكن ليس بالفرنسية، في حين أن الترجمات الفرنسية للكلمات مثل "exit"، أي "خروج"، كانت مكتوبة بأحرف صغيرة.



وتخضع "إير كندا" لقانون اللغات الرسمية في البلاد، الذي يسعى إلى ضمان منح المساواة بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية.