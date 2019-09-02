سيراميكا كليوباترا يواجه مياه البحيرة وديا

قرر الجهاز الفني لريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان خوض مباراة ودية أمام فريق مياه البحيرة اليوم خلال معسكره المغلق بالاسكندرية ضمن استعداداته لخوض منافسات دوري القسم الثاني.



ويسعي هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لخوض عدة مواجهات ودية لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق الجدد وتجربة عدة خطة تكتيكية استعدادا لخوض منافسات القسم الثاني.



جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا خاض فترة انتقالات صيفية قوية ونجح في الحصول على 18 لاعبا جديدا للفريق ابرزهم عاشور الادهم نجم المصري السابق وعمر سعد نجم حرس الحدود.