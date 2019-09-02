ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان كب من تصميم زهير مراد.. شاهد إطلالة نادين نسيب نجيم تشعل إنستجرام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
آية التيجي
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة ساحرة، والتي أسرت قلوب كل متابعيها.

وقد علق جمهورها على الفيديو بالعديد من التعليقات الذين عبروا فيها عن مدى حبهم لها، ومدى أناقتها في هذه الإطلالة،  حيث علق إحداهما الصمت في حرم الجمال جمال، وآخرين وصفوها بالملاك.

وارتدت نادين نسيب نجيم فستان كب باللون الازرق السماوي، بذيل طويل، وقد بدت  إطلالتها كالأميرات، وهو من تصميم مصمم الازياء زهير مراد.

وقام مصفف الشعر فيكتور كيروز برفع شعر  نادين نسيب نجيم الى الاعلى بعمل ذيل حصان، وهو ما يتلاءم مع إطلالتها ، حيث انها ايضا ارتدت اكسسوارات الشعر، وهو ما أبرز من إطلالتها.

واختار الميكب ارتسيت داني كمال بعض اللمسات البسيطة من المكياج لو جة نادين نسيب نجيم، حيث اختار ابرزا عينينا بالاي شادو وعمله السموكي ايز البني، والماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في اختيار الاكسيورات، حيث انها اكتفت عقد بسيط حول عنقها باللون الفضي.

واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان أوف شولدر بصلي.. نور فى إطلالة أميرات ديزنى لاند خلال أحدث جلسة تصوير

فستان أحمر بفتحة من الظهر.. نادين نجيم بإطلالة جذابة على البحر

بفستان أحمر وشعر قصير.. يسرا اللوزي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بفستان كب ذهبي وحافية.. ديما قندلفت تخضع لجلسة تصوير مثيرة

بإطلالة ناعمة.. أنغام تبهر متابعيها بفستان دانتيل من تصميم زهير مراد

بـ هوت شورت مقطع.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها مع أولادها

ترشيحاتنا

سيد معوض يكشف عن سبب خلافه مع حسام البدري.. فيديو

تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة

تعرف على حكم دار الإفتاء في المايوه الشرعي

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور