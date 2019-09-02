بفستان كب من تصميم زهير مراد.. شاهد إطلالة نادين نسيب نجيم تشعل إنستجرام



ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في اختيار الاكسيورات، حيث انها اكتفت عقد بسيط حول عنقها باللون الفضي.



واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..





نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة ساحرة، والتي أسرت قلوب كل متابعيها.وقد علق جمهورها على الفيديو بالعديد من التعليقات الذين عبروا فيها عن مدى حبهم لها، ومدى أناقتها في هذه الإطلالة، حيث علق إحداهما الصمت في حرم الجمال جمال، وآخرين وصفوها بالملاك.وارتدت نادين نسيب نجيم فستان كب باللون الازرق السماوي، بذيل طويل، وقد بدت إطلالتها كالأميرات، وهو من تصميم مصمم الازياء زهير مراد.وقام مصفف الشعر فيكتور كيروز برفع شعر نادين نسيب نجيم الى الاعلى بعمل ذيل حصان، وهو ما يتلاءم مع إطلالتها ، حيث انها ايضا ارتدت اكسسوارات الشعر، وهو ما أبرز من إطلالتها.واختار الميكب ارتسيت داني كمال بعض اللمسات البسيطة من المكياج لو جة نادين نسيب نجيم، حيث اختار ابرزا عينينا بالاي شادو وعمله السموكي ايز البني، والماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.