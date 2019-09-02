ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. ملكة جمال روسيا تكشف سبب طلاقها من ملك ماليزيا السابق

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:39 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت للمرة الأولى أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو السابقة لعام 2015، عن أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وبحسب روسيا اليوم، قالت أوكسانا فى منشور بحسابها الرسمى على "إنستجرام"، إنها ترغب فى الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها إلا أنها فضلت الصمت.

وجاء المنشور: "أعرف أنكم تريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة فى السابق للكشف عن القصة .. ربما، إذا أخبرتكم سوف أشعر بتحسن.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلما".

واختتمت المنشور بصورة حميمية تجمعها مع محمد الخامس، وبالفعل التزمت الصمت ولم تكشف عن أى تفاصيل واكتفت فقط بما قالته.

يذكر أن فويفودينا تزوجت من ملك ماليزيا السابق الذي يكبرها بأكثر من 20 عاما، في نوفمبر 2018، وقبل الزواج اعتنقت الإسلام وتبنت اسم ريهانا.

كما تنازل محمد الخامس وهو سلطان ولاية كيلانتان بالوراثة، عن العرش وعن منصب ملك ماليزيا من أجل الحسناء الروسية، إلا أن القصة انتهت سريعًا في الأول من يوليو الماضي بعد أن أنجبت فويفودينا طفلا في مايو، وهو الأول لها ولزوجها.



ترشيحاتنا

هات 3 حبات يا عاطف .. شاهد طابور مدمنين على تاجر مخدرات بالجيزة.. والداخلية تلقي القبض عليه

صور جديدة لأول ظهور لـ مدرب الأهلي الجديد في مطار القاهرة

اعرف شروط الحصول على المعاش بالقطاع الحكومي والخاص.. فيديو

وزير الأوقاف: نسعى لتوفير استهلاك الكهرباء بالمساجد

مفاجأة .. حمدي النقاز يهدد الزمالك بالرحيل.. لهذا السبب

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور