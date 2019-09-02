شاهد .. ملكة جمال روسيا تكشف سبب طلاقها من ملك ماليزيا السابق











كشفت للمرة الأولى أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو السابقة لعام 2015، عن أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.وبحسب روسيا اليوم، قالت أوكسانا فى منشور بحسابها الرسمى على "إنستجرام"، إنها ترغب فى الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها إلا أنها فضلت الصمت.وجاء المنشور: "أعرف أنكم تريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة فى السابق للكشف عن القصة .. ربما، إذا أخبرتكم سوف أشعر بتحسن.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلما".واختتمت المنشور بصورة حميمية تجمعها مع محمد الخامس، وبالفعل التزمت الصمت ولم تكشف عن أى تفاصيل واكتفت فقط بما قالته.يذكر أن فويفودينا تزوجت من ملك ماليزيا السابق الذي يكبرها بأكثر من 20 عاما، في نوفمبر 2018، وقبل الزواج اعتنقت الإسلام وتبنت اسم ريهانا.كما تنازل محمد الخامس وهو سلطان ولاية كيلانتان بالوراثة، عن العرش وعن منصب ملك ماليزيا من أجل الحسناء الروسية، إلا أن القصة انتهت سريعًا في الأول من يوليو الماضي بعد أن أنجبت فويفودينا طفلا في مايو، وهو الأول لها ولزوجها.