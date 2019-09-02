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رياضة

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز منافسه بتروجيت اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت مساء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يخوض سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز اللقاء بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

الوسط: إيريك تراوري - نبيل دونجا - محمد حمدي - عبده لومالا - إسلام عيسى

الهجوم: جون أنطوي

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