127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة.. تتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
التموين: توزيع 100 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احيتاجًا
الأهرام
التعليم العالي: 127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة
مبتدا
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء وصلة ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي
المصري اليوم
التعليم تكثف استعداداتها لاستقبال العام الجديد
مصراوي
بعد إلغاء الدولار الجمركي..
الجمارك : تحديد سعر العملات يوميًا وفقًا للمركزي
الوطن
581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي
الشروق
الصحة: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدي حديثي الولادة.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
التموين: توزيع 100 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احيتاجًا
الأهرام
التعليم العالي: 127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة
مبتدا
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء وصلة ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي
المصري اليوم
التعليم تكثف استعداداتها لاستقبال العام الجديد
مصراوي
بعد إلغاء الدولار الجمركي..
الجمارك : تحديد سعر العملات يوميًا وفقًا للمركزي
الوطن
581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي
الشروق
الصحة: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدي حديثي الولادة.