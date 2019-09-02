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127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة.. تتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
الصحف الصادرة اليوم
الصحف الصادرة اليوم
البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد

التموين: توزيع 100 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احيتاجًا

الأهرام

التعليم العالي: 127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة

مبتدا

مدبولي يتفقد مشروع إنشاء وصلة ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي

المصري اليوم

التعليم تكثف استعداداتها لاستقبال العام الجديد

مصراوي

بعد إلغاء الدولار الجمركي..
الجمارك : تحديد سعر العملات يوميًا وفقًا للمركزي

الوطن

581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

الشروق

الصحة: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدي حديثي الولادة.

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