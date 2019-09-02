127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة.. تتصدر نشرة صباح البلد



التموين: توزيع 100 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احيتاجًا



الأهرام



التعليم العالي: 127 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة



مبتدا



مدبولي يتفقد مشروع إنشاء وصلة ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي



المصري اليوم



التعليم تكثف استعداداتها لاستقبال العام الجديد



مصراوي



بعد إلغاء الدولار الجمركي..

الجمارك : تحديد سعر العملات يوميًا وفقًا للمركزي



الوطن



581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي



الشروق



الصحة: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدي حديثي الولادة.



استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:صدى البلد