تامر عاشور في جلسة تصوير جديدة فى حمام السباحة

نشر المطرب تامر عاشور جلسة تصوير جديدة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهر تامر بملابس البحر، داخل حمام السماحة.



من ناحية اخري يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر، بنادي النصر لضباط القوات المسلحة بسموحة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.



ومن المقرر أن يقدم عاشور عددا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "باي باي"، "محظوظ"، و"أنت اخترت"، و" قولوا سماح"، وغيرها من الاغاني التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



يذكر أن أغنية "قولوا سماح" حققت نجاحا كبيرا جدا خلال الفترة القليلة الماضية، وهي من كلمات أحمد المالكي، والحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم والهامي دهيمة.