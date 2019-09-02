ورش فنية وأدبية بثقافة دمياط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث استعرض قصر ثقافة دمياط بالتعاون مع مركز رحمة معنى قدسية النيل عند المصريين، نظرا لعذوبة نهره وامتداد أفرعه العامرة بالخير الدائم على أنحاء الأراضي المصرية، كما نفذ الأطفال ورشة فن تشكيلي عن المناظر الخلابة على ضفافه بلوحات من الرسم والتلوين.



وقدم الموهوبون بالشعر والتمثيل، مقتطفات تمثيلية بالأداء الحركي والصوتي، بجانب إلقاء عدد من القصائد الوطنية والحماسية بقصور ثقافة "الطفل، دمياط، الجديدة"، ومكتبات "كفر المنازلة، العبيدية، ميت الخولي، كفر المياسرة، الغوابين، الركابية الثقافية" مع مشاركة بيوت "السرو، الزرقا".



وتنوعت الورش المقدمة بقصر ثقافة دمياط الجديدة ما بين ثقافي فى علوم التغذية السليمة ومعالجة النحافة المرضية بمتابعة الوزن وأسلوب التغذية لكل حالة من المشاركات، أما الورشة الأخرى فنظمها قسم الفنون التشكيلية لتعليم رسم العناصر والطبيعة الحية بجانب ورشة أدبية فى فن إلقاء الشعر مع الشاعر محمد صلاح الذي ساهم فى ثقل القدرة على الإلقاء والتأدية الصوتية بتوزيع النبرات لتناسب مواضع الكلم فى الأبيات الشعرية.