سامي قمصان ينضم لجلسة لجنة التخطيط مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

انضم منذ قليل سامي قمصان، المدرب المساعد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر مع لجنة التخطيط للكرة.



ويتكون الجهاز الفني الجديد للأهلي، من السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا، وديفيد سيزا، المدرب العام، و توماس بينجلي، مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.



ويقود الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مران الفريق للمرة الأولى مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

