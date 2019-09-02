ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان ينضم لجلسة لجنة التخطيط مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:44 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انضم منذ قليل سامي قمصان، المدرب المساعد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر مع لجنة التخطيط للكرة.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للأهلي، من السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا، وديفيد سيزا، المدرب العام، و توماس بينجلي، مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مران الفريق للمرة الأولى مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي ؟

مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور

صور جديدة لأول ظهور لـ مدرب الأهلي الجديد في مطار القاهرة

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد يرفض التصريحات الصحفية .. ومؤتمر تقديمه بـ الجزيرة

الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي

شاهد| الظهور الأول للسويسري رينيه فايلر في الأهلي

ترشيحاتنا

عقب تداول صور على فيسبوك .. ضبط لص تعدى على مهندسة بالاسكندرية لسرقتها

حقيقة فيديو اعتداء ضابط على شخص بـ أسوان.. تفاصيل

يبيعها للنزلاء بسعر عال.. ضبط موظف فندق اشترك مع آخرين للحصول على تذاكر القطارات

فساتين ملفتة وملابس عصرية .. شاهد أبرز إطلالات زوجة عماد متعب فى عيد ميلادها

حلال ولا حرام ؟ .. سعد الهلالي يعلق على إعلان ريم مهنا تجميد بويضاتها

جون أنتوي يحقق رقما قياسيا غير مسبوق بالدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور