كأس العالم للأندية.. مصر المقاصة يكشف سر التعاقد مع ميدو.. فيديو

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، عن سر اختيار أحمد حسام ميدو لقيادة الفريق خلال الفترة الحالية.



وأكد بكري سليم في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن ميدو نجم عالمي وله تجربة مميزة مع فريق الزمالك حيث ساهم في تتويج الفريق بكأس مصر، مشددا أنه يملك فكرا احترافيا خاصا.



وأضاف بكري سليم أن ميدو نجم كرة مميز وطموح وهو ما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددا أن كل ما يحتاج إليه هو توفير مناخ جيد لتحقيق نتائج مبهرة.



وتابع أن اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي أنه طلب من ميدو تحقيق نتائج مبهرة بالإضافة لـ وصول الفريق لـ بطولة كأس العالم للأندية.





