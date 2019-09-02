ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. مصر المقاصة يكشف سر التعاقد مع ميدو.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:16 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
ياسمين تيسير
كشف بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، عن سر اختيار أحمد حسام ميدو لقيادة الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد بكري سليم في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن ميدو نجم عالمي وله تجربة مميزة مع فريق الزمالك حيث ساهم في تتويج الفريق بكأس مصر، مشددا أنه يملك فكرا احترافيا خاصا.

وأضاف بكري سليم أن ميدو نجم كرة مميز وطموح وهو ما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددا أن كل ما يحتاج إليه هو توفير مناخ جيد لتحقيق نتائج مبهرة.

وتابع أن اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي أنه طلب من ميدو تحقيق نتائج مبهرة بالإضافة لـ وصول الفريق لـ بطولة كأس العالم للأندية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم نجامل الأهلي .. مصر المقاصة: هذه أسباب فشل صفقة انضمام جون أنطوي لـ الزمالك

المقاصة : إيهاب جلال لا يصلح لقيادة المنتخب في الوقت الحالي

حارس منتخب مصر لكرة اليد يتحدث عن طموحات فريق الناشئين ببطولة العالم

مصر المقاصة: الزمالك يمتلك أفضلية قبل مواجهة الكأس

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه بـ لاساراتي ويختار الأفضل لقيادة الفريق

ميدو قادر على إعادته لمستواه.. مصر المقاصة يكشف عن سر ضم عمرو مرعي

ترشيحاتنا

تعليق نارى من مرتضى منصور على رفض دعوى هانى العتال: اللي معاه ربنا ميخافش

شاهد.. أول ظهور لـ فايلر في مران النادي الأهلي

إدارة الأهلي تحصن تعاقد فايلر بشرط جزائي

حنشتريه تاني.. الاتحاد السكندري يكشف عن موقف مرتضى منصور عقب تألق عماد السيد

محمد صلاح يعمل اللي هو عاوزه.. رسالة كلوب تنصف الفرعون المصري بعد أزمة ماني

#بنت_علوانى_برا_الاهلى يتصدر تويتر .. مغردون: اعرفى انتى بتلعب مع مين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. آيتن عامر بإطلالة شتوية والجمهور: حلوة فى الحالتين

أرخص سيارة عائلية في مصر 2020

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية