هذا هو حجمك عندي.. أحلام توجه تعليقا ناريا لـ أصالة بعد البلوك

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تعليقًا ناريًا للفنانة أصالة نصري، من خلال لقائها ببرنامج Trending عبر قناة MBC 4 الفضائية، وذلك على خلفية الأزمة بينهما، بعدما قامت الأولى بعمل بلوك للثانية، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت أحلام، على تلك الأزمة في لقائها، برسالة لـ أصالة، قائلة: "الشيء الوحيد اللي بعمله لـ إليك وهو حجمك عندي أنا هو بلوك .. على الأقل أنا أجرأ منك".



يأتي ذلك، بعدما علقت أصالة على تلك الأزمة في لقاء سابق، قائلة: إن أحلام حبيبتها، لكنها تفتعل خبطات إعلامية، وعلقت عليها وهي ضاحكة «ملكة الملوك كلن .. حلومة»، ليسألها المذيع عن «البلوك» الذي تلقته من أحلام، لترد «نصري» قائلة: «تعمل بلوك واللي بدها إياه .. تفش خلقها».



واختتمت أصالة كلامها بتعليق ساخر لـ أحلام، قائلة لها: «مو تفش خلقها .. خلاص هاد المهم .. فشيتي خلقك بيبي!!»، ووجهت ضحكة للكاميرا.



يأتي ذلك بعد أن دار جدال بين أصالة نصري وأحلام الشامسي على تويتر، قبل أيام، إنتهى بـ بلوك وجهته الأخيرة لـ أصالة، التي اتسمت بالهدوء في رد الفعل كعادتها.



وتعود الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد (صديقة أحلام)، بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.



وفي ذلك الوقت، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر تويتر، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».



ومن جانبها ردت أصالة على تغريدة أحلام، قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض».



وفي المقابل، حذفت أحلام، التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة، هجومًا عليها، لترد أحلام بـ البلوك على أصالة.



#احلام_الشامسي ترد على #اصاله_نصري .