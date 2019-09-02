رئيس الوزراء البريطاني يدعو البرلمان للاتحاد ضد زعيم المعارضة

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعضاء مجلس العموم " البرلمان" على رفض مقترح زعيم المعارضة جيرمي كوربين بمحاولة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر له 31 أكتوبر المقبل.



وكتب جونسون في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لننظر إلى أصدقائنا في بروكسل، أننا متحدين على هدفنا، يجب على أعضاء البرلمان الاتحاد من أجل نفي محاولات كوربين للتأجيل".



وأضاف: "أريد أن يعلم كل شخص أنه لا توجد اي محاولات للطلب من بروكسل بتأجيل الخروج. سنغادر في 31 أكتوبر".



وكان زعيم المعارضة البريطانية رفض خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "البريكست" دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الأمر، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بوريس جونسون.