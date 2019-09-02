بعد تصدره جوجل .. نصيبى وقسمتك الجزء الثالث يخطف الأنظار فى الحلقات الأولى

تصدر نصيبى وقسمتك الجزء الثالث محرك البحث جوجل وذلك بعد عرض أول حلقات الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "اتفضلوا فى الصالون".



كان مسلسل نصيبى وقسمتك حقق نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول له رغم عرضه خارج السباق الرمضانى، إلا أنه لفت الأنظار إليه كونه يتطرق إلى قضايا اجتماعية جديدة ومختلفة عن المألوف وجاءت تجربة الجزء الثانى لتشهد نجاحا أكبر من الجزء الأول، خاصة أنها اعتمدت على شكل مختلف فى الدراما، حيث يقدم المؤلف حكاية على مدار خمسة أيام وكان ذلك دافعا لتقديم نصيبى وقسمتك الجزء الثالث.



ويتم حاليا عرض الحكاية الأولى من نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والتى تحمل اسم "اتفضلوا فى الصالون" والتى تجمع فى بطولته هنا شيحة وهانى عادل وتأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى وتكشف الحكاية الأولى عن تفاصيل الزواج ورفض الفتاة للعرسان الذين يتقدمون للزواج منها، وفى نفس الوقت تخوفها من تقدمها فى العمر.



ويأتى عرض نصيبى وقسمتك الجزء الثالث بعد عرض الجزء الأول والثاني والذى كتب أجزاءه المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث الذي يتكون من 9 حكايات، وتدور أحداثه عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولته فنانة، ويتم تناولها في 5 حلقات.



وكان هاني سلامة لعب بطولة الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في حلقات منفصلة، لمجموعة قصص متنوعة، بالاشتراك ‏مع مجموعة مختلفة من الفنانات منهم نيكول سابا، درة، ريهام حجاج، وشيري عادل، أما الجزء الثاني فعرضت كل قصة في 5 ‏حلقات متتالية، وشارك في بطولته حنان مطاوع، درة، شيري عادل، ريم مصطفى، كريم قاسم، محمود عبد المغني.