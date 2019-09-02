الغرفة التجارية بالقاهرة: أهلا مدارس يحتوي على كل الأدوات المدرسية..فيديو

أكد عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن معرض أهلا مدارس هو معرض شامل يحتوى على كل الأدوات المدرسية مؤكدا أن المعرض يقدم عدد من المنتجات بخصم يصل إلى 50%.



وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن المعرض يحتوى على عدد كبير من الشركات العارضة تحت شعار "صنع في مصر".



وتابع رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن المعرض يحتوى على الشنط المدرسية والأحذية والزي المدرسي بكافة أنواعه وكل مستلزمات الطفل التي تخص المدرسة.



وأشار رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر القطعة يتراوح ما بين 50 إلى 75 جنيها والبنطلون يتراوح من 90 إلى 100 جنيه وهي أسعار مناسبة مقارنة بالأسعار الخارجية.