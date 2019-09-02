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فن

صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:59 م
صوفينار
صوفينار
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار جدلا واسعا حول قرار اعتزالها وهروبها من مصر بعد ازماتها الاخيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن تواجدها فى مصر وتحديدا بالاسكندرية وهو الامر الذى يثير الشكوك حول هروبها واعتزالها الرقص.

وعلقت صوفينار على الصورة التى ظهرت فيها مرتدية الروب قائلة : "بعض الراحة فى الاسكندرية".

وخرجت عديد من الاقاويل حول قرار اعتزال صوفينار حيث بررت اعتزالها بسبب صعوبة حصولها على تصريح يكلفها مبالغ ضخمة فى حين ان اخريات لا يتعرضن لنفس الازمات فى عملهن.

كان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية حرر محضرًا ضد صوفينار بتهمة نشر الفسق والفجور وتحريض الفتيات على الرقص معها مرتدين البكيني بالساحل الشمالي.

يذكر أن صافيناز شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس" لكنه لم يحقق أي نجاح جماهيري يذكر.

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