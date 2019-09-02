محمد عودة: غياب اللاعبين سبب الهزيمة من بيراميدز

أكد محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجيت ،أن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء جيد خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.



وأضاف محمد عودة خلال لقائه بفضائية "أون سبورت "، أنه من الصعب تحقيق الفوز أمام ثلاثي الكرة المصرية "الزمالك، وبيراميدز، والأهلي"، في ظل غياب الكثير من اللاعبين.



وأوضح محمد عودة" أنه أصر على منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام للعودة من جديدة لخوض التدريبات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد".



وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسه بتروجيت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار نصف نهائي كأس مصر موسم 2018-2019، ليواجه الزمالك رسميا فى النهائي.



سجل هدفي فريق بيراميدز اريك تراوري فى الدقيقة 16 من زمن المباراة ، قبل أن يضاعف النتيجة إبراهيم حسن فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

