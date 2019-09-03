اخبار البرلمان..عضو لجنة الصحة: الفتيات والنساء يلجأن لتجميد البويضات في حالتين

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 2 سبتمبر:وداعا جشع التجار.. انخفاض مرتقب في أسعار السلع الاستهلاكيةلرفع الأعباء عن كاهل المواطن .. مستقبل وطن ينظم 13 فعالية بالمحافظاتعضو لجنة الصحة: الفتيات والنساء يلجأن لتجميد البويضات في حالتينبرلمانى عن عوائد تطوير الموانئ : توفر 50 مليار جنيه سنوياللمحرومين من الدعم.. البرلمان يتدخل بسبب بطاقات التموين المحذوفة«الحركة الوطنية»: الذهب وودائع البنوك أفضل أنواع الاستثمار الآمنللنهوض بحالة الفلاح.. برلماني يطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقديةبرلمانى: عوائد الموانئ لا تتخطى الـ 4 مليارات جنيه.. ويجب أن نصل لـ 50 مليارابرلمانية تحذر: تجميد البويضات غير صحي ويؤثر على الإنجاب