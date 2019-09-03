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رياضة

سيد عبد الحفيظ: فايلر شاهد مباريات لـ الأهلي ويعرف اللاعبين.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء، يعرف لاعبي الفريق وليس في حاجة للتعرف عليهم.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن المدير الفني السويسري، شاهد عدد من مباريات الفريق التي أقيمت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "فايلر يعرف لاعبي الأهلي قبل أن يتولى المهمة، لقد شاهد 3 أو 4 مباريات للفريق منها المواجهات الأخيرة له".

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "المدرب السويسري يعرف اللاعبين بأرقام قمصانهم، لم يتواجد في المران من أجل التعرف عليهم، بل مشاهدته السابقة لهم جعلته على معرفة بهم".

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