ورش مواهب ومسابقات ثقافية في جنوب سيناء

تواصل الهئة العامة لقصور الثقافة، تقديم باقة من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث نظم بيت ثقافة سانت كاترين يوما للرسم والتلوين بمشاركة عدد من المواهب الصغيرة بالموقع، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشيء، ضمن برنامج رعاية واكتشاف المواهب بجنوب سيناء.



كما بدأ نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة طور سيناء فعاليات البرنامج التمهيدى للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، تدريب مدربة نادى التكنولوجيا بالقصر وحضور ٤٠ متدرب للتدريب على فنون التعامل مع برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجيا الحديثة خلال شهر سبتمبر الحالي .



وعقد بيت ثقافة دهب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الرسم على الورق" بمشاركة عدد من المواهب الصغيرة بالموقع لتدريبهم على تقنية الرسم على الورق باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر والشمع، كما أعد بيت ثقافة أبوزنيمة مسابقة ثقافية وفنية لأبناء المدينة، بهدف تنمية المهارات الإدراكية والثقافية وتعزيز القيم الإيجابية .