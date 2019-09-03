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رئيس إيران: سنرفض أي عرض لإجراء محادثات مع أمريكا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
روحاني
روحاني
أحمد قاسم
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستظل ترفض دائمًا أي عرض لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر بينهما.

وأضاف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في جلسة علنية للبرلمان، بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة: "لم ولن نقرر إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات في أي وقت من الأوقات".

وتابع الرئيس الإيراني، حسن روحاني،: "مقترحات قدمت لنا من العديد من الأطراف بهذا الشأن، لكننا رفضنا ذلك".

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاجتماع مع زعماء إيران وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة، وذلك لبحث أزمة الاتفاق النووي وتقليص إيران التزاماتها بالاتفاق.

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