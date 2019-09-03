إقامة محطتين صرف صحي لخدمة القرى المحرومة بكوم حمادة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحة 600م² تبرع أحد المواطنين والواقعة بحوض الحصة القبلية زمام جمعية النقيدي بمركز كوم حمادة.





وأشار المحافظ إلى أن موافقات وزير الزراعة تضمنت أيضا موافقة وزير الزراعة على إقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحة 4 قيراط ونصف بحوض العجامية ناحية كفر العيص بمركز كوم حمادة تبرع أحد المواطنين.





وجاءت الموافقات طبقًا للحدود الموضحة بمعاينة الإدارة الزراعية بكوم حمادة، حيث إن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير .





وثمن اللواء آمنة دور المشاركة المجتمعية في إقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبي احتياجاتهم من المرافق والخدمات .