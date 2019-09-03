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بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:20 م
سوسن بدر
سوسن بدر
هاجر هانئ
خضعت الفنانة القديرة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة BAZAAR الفرنسية، وظهرت من خلالها بمجموعة متنوعة وراقية من الإطلالات التى خطفت أنظار محبيها ومتابعيها.

تألقت سوسن بدر بإطلالات من اختيار الإستايلست Ahmed Serour، حيث ارتدت فساتين مختلفة حملت توقيع مصمم الأزياء Kojak.

ولفتت الأنظار بفستان تركواز اللون اتسم بالبساطة وكان مزينا بالريش، أما عن إطلالتها الثانية فارتدت فستانا أزرق منفوش تميز بالتطريزات البسيطة.

فيما بدت سوسن بدر بتسريحات شعر متناسقة مع كل إطلالة من أنامل المصفف شريف رمضان، ووضع لها المكياج خبير التجميل رشاد مكياجا راقيا زاد من جمال إطلالتها، وتزينت سوسن بدر بمجوهرات راقية من أنامل المصممة المصرية عزة فهمى.
بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

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