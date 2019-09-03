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تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:32 م
عمرو أديب
عمرو أديب
عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت لجنة الشكاوى استكمال التحقيق فى الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية ومن أحد الصيادلة ضد إحدى حلقات الإعلامى عمرو أديب إلى جلسة الأحد القادم.

وناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اليوم الثلاثاء، الشكاوى التى تلقاها المجلس كما تم التحقيق فى شكوى رئيس مدينة الإنتاج ضد قناة الحدث.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع حفظ الشكوى المقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، كما أوصت اللجنة بحفظ شكوى أخرى مقدمة من ذات المحامى ضد برنامج هى و بس للاعلامية رضوى الشربيني ، ورأت أنه لا توجد أى إساءات للرجل فى الحلقات التى تضمنتها الشكويين كما أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة و يقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل الزوجية.

كما أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من شركة فودافون ضد صفحة التراس حاسبات ومعلومات بعد تقديم اعتذار وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا الشكوى المقدمة من أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ضد قناة الحدث اليوم، تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج " بيع الهواء" ،وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل فى الوقائع التى شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

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