بالتزامن مع عرضه .. كارمن بصيبص تكشف الفرق بين عروس بيروت ونسخته الأجنبية

أشارت الفنانة كارمن بصيبص أنها تقدم شخصية ثريا ضمن أحداث مسلسل "عروس بيروت"، وهي فتاة يتيمة عاشت مع خالتها، بعدما خسرت والديها في حادثة معينة.



وتابعت: "هذا ما جعل منها قوية الشخصية وأجبرها على العمل منذ الصغر، لتتمكن من تأمين لقمة العيش، تغني وتعزف وتسجل الإعلانات للحصول على مردود مالي يكفيها وخالتها".



وقالت كارمن بصيبص: "كانت الحياة قاسية عليها، وتغلبت عليها بضحكتها وعفويتها، إلى أن تلتقي بفارس ويحدث هذا السحر"، مشيرة إلى أن الشغف والحب لن يتأخر بين الطرفين، ويتزوجان بسرعة، لتبدأ الصراعات بين ثريا وحماتها وتندلع مشاكل لا تنتهي.



وأعربت كارمن عن سعادتها بأن تعود إلى قنوات MBC، التي أطلقت أول أعمالها الدرامية قبل بضع سنوات، وأعتبرت أن هذه المجموعة هي وجه الخير عليها، قائلة: "ومع ذلك، أرى التحدي والمسؤولية اليوم أكبر من أي وقت مضى، لأن حجم الدور أكبر من أدواري السابقة، والمجهود الذي بذلته فيه كبير، الطاقة الإيجابية الموجودة بين الممثلين وفريق العمل عمومًا ستكون كفيلة بإنجاح المسلسل".



وعلى رغم أن المسلسل مأخوذ عن عمل أجنبي، تؤكد كارمن بصيبص أنها حرصت على أداء الدور بطريقتها، وتقول: "إننا أمام عمل درامي طويل، استمتعت بتصويره وترقبت وقت عرضه لألمس رد فعل الجمهور إزاء الشخصية، علمًا أنه يمكن القول أن البطل الأساسي في "عروس بيروت" هي القصة والحبكة الدرامية وترابط الشخصيات".



الجدير بالذكر أن "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسي ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي ابراهيم.