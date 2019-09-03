طريقة عمل اللبنة المدعبلة.. إفطار لذيذ بأقل تكلفة

اللبنة المدعبلة تشبه إلى حد كبير الجبن القريش المصري في طريقة التحضير، ولكن يختلف الطعم والمذاق ما بين اللبنة والجبن القريش، فـ اللبنة المدعلبة تكون أكثر ليونة وانسيابية عن الجبن القريش التي تكون صلبة ومتماسكة أكثر، لذا نقترح عليك تجربتها، إليك طريقة عمل اللبنة المدعبلة خطوة بخطوة وبأكثر من طريقة.



طريقة عمل اللبنة



مقادير طريقة عمل اللبنة المدعبلة:

- 2 كيلو جرام لبن وبادي يشترط أن يكون من لبن الماعز.

- 2 لتر زيت زيتون.

- ملح بحسب الرغبة.

طريقة عمل اللبنة المدعبلة:

- تقوم بإضافة كمية الملح التي نريدها إلى اللبن الزبادي.

- ثم نضع اللبن الممزوج بالملح في كيس من القماش ونقوم بربطه جيدًا

- نعلق الكيس على الصنوبر أو نتركه داخل مصفاة حتى يتخلص تمامًا من السوائل الموجودة باللبن، ويصبح اللبن متيبس إلى حد ما.

- بعد ذلك نقسم مقدار اللبن إلى جزأين جزء نشكله على هيئة قطع صغيرة، والجزء الآخر نضعه على قطعة قماش نظيفة ونتركها من 3 لـ 4 أيام حتى يصبح اللبن جاف، بشرط أن تتم هذه العملية في درجة حرارة الغرفة.



- نأتي بعدد من البرطمانات الزجاجية النظيفة محكمة الغلق ونسكب بداخلها زيت الزيتون في مجموعة من البرطمانات النظيفة.

- نشكل اللبن على هيئة كرات من اللبنة ونضعها في البرطمانات ونغلقها جيدًا، ونترك البرطمانات على حالها لمدة 15 يومًا.

- نضيف السمسم أو الزعتر على زيت الزيتون حسب الرغبة.

- في حالة ما إذا كان الجو حار نحتفظ بكيس اللبن في الثلاجة.

طريقة عمل اللبنة المدعبلة بالأعشاب

مقادير طريقة عمل اللبنة المدعبلة بالأعشاب:

- كيلو جرام ونصف من اللبن الرايب.

- 2 ملعقة كبيرة من السماق الزعتر الجاف وحبة البركة والسمسم.

- زيت زيتون.

- ملح بحسب الرغبة.



طريقة عمل اللبنة المدعبلة بالأعشاب:

- نأتي بقطعة قماش نظيفة ومعقمة ونضع بها اللبن الزبادي.

- نضع الملح على اللبن الرايب ونتركهم في القماشة لمدة 4 ساعات أو أكثر.

- بعد ما يتخلص الحليب والملح من السوائل الزائدة، نحضر إناء صغير و نمزج بداخله السمسم، وحبة البركة، والسماق والزعتر الجاف.

- نقوم بتجزئة الحليب وعمل كرات صغيرة منه ونقلبها داخل طبق الأعشاب حتى يغمر سطحها بحبة البركة والسمسم والسماق والزعتر.

- بعد ان ننتهي من غمس كل الكمية في طبق السمسم نسكب على الكرات كمية زيت الزيتون التي نرغبها.

- واخيرًا نقوم بغلق البرطمان وحفظه في الثلاجة ونخرج منه عند التقديم الكمية التي نحتاجها..

