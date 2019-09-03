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رياضة

بعد أزمته مع ساديو ماني .. لماذا سافر محمد صلاح إلى الإمارات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
استغل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، إلغاء معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم لقضاء عطلة خاصة به.

وتوجه المحترف الدولي محمد صلاح الي دبي في الإمارات، وذلك لقضاء راحة سلبية خلال فترة التوقف الدولي.

وآثار محمد صلاح أزمة طاحنة خلال الأيام القليلة الماضية مع زميله ساديو ماني خلال مباراة بيرنلي الأخيرة في الدوري الانجليزي.

وخرج يورجن كلوب ليصرح انه لا يوجد أزمة حدثت، فإن كل لاعب لديه الحرية في اتخاذ القرار بكرة القدم سواء بالتسديد أو بالتمرير.
بعد أزمته مع ساديو ماني .. لماذا سافر محمد صلاح إلى الإمارات

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