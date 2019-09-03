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مصر للطيران تشارك فى بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 52

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:17 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل رئيس القابضة مصر للطيران
نورهان خفاجي
تشارك فرق مصر للطيران الرياضية فى بطولة الجمهورية للشركات فى دورتها ال 52، والتى تستضيفها محافظة بورسعيد الباسلة للعام الثامن على التوالي، وذلك فى اطار اهتمام الشركة بالرياضه ودعم الرياضيين

وانطلق احداث حفل الافتتاح مساء اليوم الثلاثاء، بالمدينة الرياضية بوضع كل من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لشعلة البطولة التي تحمل اسم "هضبة الجلالة"، وذلك بالمدينة الرياضية بحضور الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحادين العربى و المصرى الرياضى للشركات .

وصرح كابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران ببورسعيد بأن مشاركة فرق مصر للطيران فى بطولة الجمهورية للشركات جاء  بعد فوزها ببطولة القاهرة للشركات على الفرق المنافسة بجداره و حصولها على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة.

واضاف  أنه نظرا لتحفيز وزارة الطيران المدني وقيادة شركة مصر للطيران و دعمها للنشاط الرياضى للعاملين فإنه قد تم اضافه العاب جديدة لم تشارك فى البطولات السابقة و منها لعبة الجودو و رفع الأثقال و أن أعضاء الفرق الرياضية عازمين على إحراز الفوز بالمراكز الأولى لرفع اسم مصر للطيران دائما عاليا.

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