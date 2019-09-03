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البريطانيون يغلقون الشوارع احتجاجا على حكومة جونسون .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
حسام رضوان
اندلعت تظاهرات أمام مجلس العموم البريطاني في الوقت الذي يناقش فيه النواب خطط الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط محاولات المعارضة لإجراء "بريكست" من دون اتفاق.

أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي توجه المتظاهرين نحو أحد الكباري الحيوية بمدينة ويستمنستر التي تضم البرلمان ومقر الحكومة وعددا من الوزارات الرئيسية.

وفي أحد المقاطع يهتف المتظاهرون لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون: "أنتم تغلقون برلماننا، ونحن نغلق الشوارع". في إشارة إلى قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان.

وفقد رئيس الوزراء البريطاني الأغلبية النيابية بعدما أعلن النائب المحافظ فيليب لي انشقاقه عن الحزب والانضمام إلى الديمقراطيين الليبراليين، احتجاجا على سياسات حكومة جونسون المحافظة التي وصفها بالمؤذية للبريطانيين.

ومن المقرر أن يجري النواب تصويتا على مشروع قانون يحظر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والذي قال جونسون إنه يعتبره بمثابة تصويت على الثقة في حكومته.

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