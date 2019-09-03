ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء توضح أيهما أولى.. دفن المرأة بعد وفاتها بمقابر زوجها أم أبيها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:17 م
دفن المرأة
دفن المرأة
القسم الديني 2
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مسألة دفن المرأة في مدافن أهلها أو أهل زوجها يرجع في الأصل إلى العرف والعادة، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية "العادة محكمة".

وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: أين تدفن المرأة بعد وفاتها بمقابر زوجها أم أبيها؟ أن الزوج يُجابُ لدفن زوجته في القاهرة لتكون قريبةً منه ومن أولادها فتتيسر زيارتهم لها؛ مشيرًا إلى أن تحديد مكان الدفن يُراعى فيه ما هو الأوْلى والأصلح للمتوفى باختيار المكان الأقرب لذريته أو بمجاورة الصالحين والأخيار.

وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن يكون القائم على هذا هو الأحقَّ بتحديد مكان دفنها؛ سواء كان القائم به الزوج أو الأقارب، وهذا ما تقتضيه أصول العِشْرة بالمعروف.


الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم مستشفى العباسية .. تفاصيل

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

أحمد موسى: خريجو مدرسة صناعة المجوهرات سيتقاضون 10 آلاف جنيه شهريا.. فيديو

دعاء يوم عاشوراء مكتوب عند اهل السنة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

الحرية ورفع المعنويات.. ماذا قال الخطيب لـ مدرب الأهلي الجديد في أول لقاء ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما