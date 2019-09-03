مرتب 5 شهور.. الزمالك يعدل عقد الصربي ميتشو .. تفاصيل

حرص مسئولو نادي الزمالك علي وضع ثلاثة شهور مكافأة في عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق حال التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا في الموسم الجاري إلى جانب شهرين حال الفوز ببطولة الدوري بحسب الاتفاق بين الطرفين.



وكان ميتشو قد وقع على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم واحد بعد فسخ تعاقده مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.



ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.