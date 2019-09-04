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أطعمة سيئة السمعة لكنها مفيدة جدًا لصحتك.. رقم 2 صادمة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
أطعمة سيئة السمعه
أطعمة سيئة السمعه
لمياء الياسين
معتقدات غذائية خاطئة يتداولها الكثير منا لكنه فى المقابل ليس لتلك المعتقدات أى أساس من الصحة إليك أبرز تلك المعتقدات يقدمها موقع "برايت سايد"

1-الملح متهم بأمراض الضغط .. ليس هناك علاقة بين زيادة تناول الملح والمعاناة من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب فعندما نتوقف عن استهلاك الصوديوم ، تطلق أجسامنا هرمونات وأنزيمات تزيد من ضغط الدم لدينا.

2- البيض متهم بالكوليسترول .. يوجد بالفعل نوعان من الكولسترول ، والبيض يحتوي على النوع الجيد فهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين ومضادات الأكسدة 

3. الفشار يسبب الانتفاخ .. الفشار يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية ولا يسبب الانتفاخ وأعراض عسر الهضم كما يعتقد البعض 

4. القهوة سبب في ارتفاع ضغط الدم .. فى المقابل شرب القهوة يؤدي في الواقع إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر. .

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