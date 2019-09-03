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منوعات

حقيقة أم خدعة جديدة .. أحمد حسن يدعو لزينب بالشفاء وهي على كرسي متحرك .. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
قسم المنوعات
عاد الثنائى أحمد حسن وزينب للظهور من جديد بعدما نشر أول صورة وهو يدعو لزوجته بالشفاء وهى على كرسى متحرك، وجاء تعليقه أسفل الصورة قائلًا :"ان شاء الله تقومى بألف سلامة و ترجعى أحسن من الأول".

يأتى ذلك بعد عودة الثنائى لمصر بعد قضاء أجازة الصيف خارج البلاد، وظهرت زينب وهى جالسة على كرسى متحرك، دون أن يكشف زوجها عن حقيقة مرضها.

يذكر أن أحمد حسن وزوجته كانا قد أعلنا اعتزالهما السوشيال ميديا، ونشرا صورا جديدة على إنستجرام، وعلقا عليها بالقول: "عندنا كمية طاقة مش طبيعية وإن شاء الله الفترة الجاية هنشتغل اكتر وهنكسر الدنيا".

إلا أنهما تراجعا بسرعة عن قرارهما، حيث نشرا صورا لهما وهما يرتديان ملابس بيضاء.

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