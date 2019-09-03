فتح التسجيل في تنسيق طلاب مدارس المتفوقين .. على هذا الرابط

فتح موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لبوابة الحكومة المصرية، التسجيل لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية بتنسيق الجامعات 2018 عبر هذا الرابط:





وتخصص وزارة التعليم العالي نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث يلتحق الطلاب بالكليات العلمية والعملية التي تتناسب مع طبيعة دراستهم وهي كليات (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات).







يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، من خلال نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري– العلوم) وكما تحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة – العلوم رياضة – الحاسبات والمعلومات).





ويحسب متوسط مجموع درجات الرياضيات والفيزياء والكيمياء أي المواد الداخلة في التأهيل ل القطاع الهندسي مثل الهندسة والتخطيط العمراني والفنون الجميلة(عمارة) والحاسبات والمعلومات والعلوم رياضة، بينما يحسب متوسط درجات مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء الداخلة في المواد التأهيلية لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم.