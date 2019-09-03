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البابا تواضروس الثاني يستقبل أساتذة معهد الدراسات القبطية بالمقر الباباوي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
كتب – سامح سلام
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لقاءً مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع أساتذة معهد الدراسات القبطية.

استعرض رؤساء أقسام المعهد خلال اللقاء حصاد العام الدراسي المنتهي وكذلك الرؤية المستقبلية للنهوض بالدراسة داخل المعهد.

بينما تحدث قداسة البابا عن الدور الهام الذى يقوم به المعهد لخدمة الكنيسة في إعداد أساتذة ومتخصصين فى مجالات الدراسة المختلفة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل نيافة المطران مار تيموثاوس متى الخورى النائب البطريركى بدمشق للسريان الأرثوذكس مبعوث قداسة البطريرك مار أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم بالمقر الباباوي بالعباسية.
البابا تواضروس الثاني يستقبل أساتذة معهد الدراسات القبطية بالمقر الباباوي
البابا تواضروس الثاني يستقبل أساتذة معهد الدراسات القبطية بالمقر الباباوي
البابا تواضروس الثاني يستقبل أساتذة معهد الدراسات القبطية بالمقر الباباوي
البابا تواضروس الثاني يستقبل أساتذة معهد الدراسات القبطية بالمقر الباباوي

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