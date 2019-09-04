بيبو : نعم الأهلي تفاوض مع سباليتي.. والآن نقطة ومن أول السطر .. فيديو

اعترف خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتفاوض إدارة ناديه مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي من أجل تولي قيادة القلعة الحمراء في الفترة الحالية.



وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال بيبو :"نعم، الأهلي تفاوض مع لوتشيانو سباليتي، وكانت هناك تفاصيل كثيرة في المفاوضات ولم تتم الصفقة في النهاية".



وأضاف بيبو :"الأهلي لم يحدد 2 مليون يورو سقفًا لراتب المدير الفني الأجنبي، والمفاوضات مع سباليتي لم تتوقف بسبب طلباته المالية، والآن نقطة ومن أول السطر".



وتابع نجم الأهلي السابق :"الأهلي لم يتعاقد مع مدير فني صغير، فايلر اسم كبير، ومدرب يتناسب مع إمكانيات النادي الأهلي تمامًا، ويتوافق مع ما كنا نريده".



وأتم بيبو :"أي اسم كان سيأتي لتدريب الأهلي كان سيواجه نفس الانتقادات التي واجهها فايلر، لكننا في النهاية تعاقدنا مع المدرب المناسب".