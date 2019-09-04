مستقبل وطن بـ الإسكندرية يفتتح معرضاً لمستلزمات المدارس في المنتزه

قال المهندس رمضان حسين، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، دائرة ثان المنتزة، إن معرض بيع الأدوات المدرسية الذي افتتحه الحزب، شهدًا إقبالًا كثيفًا من المواطنين، نظرًا لجودة المعروضات وانخفاض أسعارها.



وأوضح أن المعرض يأتي في إطار الخطة التي يتبعها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".



ومن جهته، قال المهندس إيهاب زكريا، أمين قطاع الأعمال بالحزب، بمحافظة الاسكندرية، إن استراتيجية الحزب تهدف للتلامس مع المواطن البسيط واحتياجاته الأساسية، والأعباء الدورية للمناطق محدودة الدخل، ضد جشع التجار، لتحقيق الاستقرار المجتمعي.



وأكد أنه يأمل أن تتنافس الأحزاب المصرية نحو خدمة المواطن وتقديم خدمات ملموسة لأنه لا يمكن الانتقال إلى حوار سياسي فعال في ظل تحديات تواجه المواطن ولا يجد من يتلامس معه.



وافتتح حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بنطاق دائرة ثان المنتزة معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة مدعومة لخدمة محدود الدخل استعدادًا للعام الدراسي الجديد.



يُذكر أن المعرض يعد أحد الفعاليات التي تندرج تحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان قد أطلقها في بداية 2019 تحت شعار «حياة كريمة» والتي تهدف إلى توفير الخدمات للفئات البسيطة من الشعب، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة.